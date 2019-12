Spaanse bende opgerold die gesmokkelde transseksuelen prostitueerde

De Spaanse politie heeft een bende mensensmokkelaars opgerold die zich richtte op transseksuelen, de meesten uit Colombia. De criminelen haalden hun slachtoffers naar Spanje met de belofte op een beter bestaan, maar eenmaal daar aangekomen werden ze geprostitueerd.

In Colombia leefden de transseksuelen volgens de politie onder erbarmelijke omstandigheden. Ze woonden in levensgevaarlijke sloppenwijken of werden behandeld als paria's vanwege hun seksuele identiteit. De bendeleider, zelf transseksueel, verleidde de slachtoffers om naar Spanje te komen en spiegelde hun een goede baan voor.

Bij aankomst werden ze ondergebracht in sekshotels in Valencia. Daar werd hun paspoort afgepakt en werd hun verteld dat ze de reis- en verblijfkosten van duizenden euro's moesten afbetalen. Ook werden ze naar andere Europese landen gevlogen om te worden uitgebuit, onder meer naar Nederland.

Een slachtoffer wist te ontkomen en deed aangifte. Drie vermoedelijke mensensmokkelaars zijn aangehouden. Bij doorzoekingen van twee sekshotels in Valencia werden middelen als viagra en poppers gevonden en bijna 25.000 euro in contanten.