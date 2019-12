Stofexplosie bij chemiebedrijf in Farmsum

Bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum in de provincie Groningen is vanochtend een stofexplosie geweest. Het gaat om een zogenoemde 'blazer' in categorie 5. Dit is de zwaarste categorie, waarbij de stofwolk vele honderden meters omhoog komt.

Dit soort stofexplosies ontstaan bij de productie van siliciumcarbide, dat onder meer wordt toegepast in schuurpapier. De ovens waarin siliciumcarbide wordt gemaakt, zijn afgedekt met plastic folie. In sommige gevallen wordt de druk daaronder te hoog. Als het plastic knapt, ontstaat er een grote zwarte stofwolk.

De directeur van het bedrijf zei tegen RTV Noord dat er geen gewonden zijn gevallen. Het lijkt erop dat omwonenden geen last hebben gehad van de explosie doordat de windrichting gunstig was.

De blazer van vandaag ging gepaard met een steekvlam.

Hij werd vastgelegd met een dashcam van een passerende automobilist.