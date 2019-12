Premier Johnson wil geen extra tijd voor handelsakkoord met EU

De Britse premier Johnson wil geen extra tijd voor het sluiten van een handelsakkoord met de Europese Unie als de Britten begin volgend jaar uit de Europese Unie zijn gestapt. Dat melden Britse media.

Na de brexit, die zeer waarschijnlijk eind januari een feit is, gaat er een overgangstermijn in die duurt tot 31 december volgend jaar. In die periode gaan de EU en het VK proberen een handelsakkoord te sluiten. Mocht die periode te kort zijn, dan kan de overgangstermijn met maximaal twee jaar worden verlengd, als beide partijen het daarover eens worden. Zo niet, dan volgt er een harde brexit zonder handelsafspraken.

Premier Johnson ziet niets in een eventuele verlenging en wil daartoe de brexitwet aanpassen die het vertrek uit de EU regelt. 31 december 2020 is voor hem hoe dan ook de uiterste datum.

Vrijdag zal hij het Lagerhuis vragen om zich tegen een mogelijke verlenging van de overgangstermijn uit te spreken.

Banen op het spel

De Conservatieve politicus Michael Gove, die in het Britse kabinet de gevolgen van de brexit in kaart brengt, zei tegen journalisten dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie "zich ertoe hebben verplicht" om eind volgend jaar een handelsovereenkomst rond te hebben.

Volgens Labour-parlementariër Starmer draait een brexit zonder handelsakkoord uit op een ramp. Hij zegt dat Johnson met zijn voornemen om hoe dan ook geen verlenging toe te staan de banen van Britten op het spel zet.