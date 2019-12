'Dubbel zoveel 80-plussers in 2040, minder baby's'

Latten wijst op het probleem dat er te weinig Nederlanders bij komen om de vergrijzende beroepsbevolking aan te vullen. "Daar mag je je best zorgen over maken. Want straks hebben we en geen verzorgers, en geen chauffeurs."

Er zitten ook voordelen aan minder bevolkingsgroei. "Dat levert minder milieudruk op", zegt Daniëlle Snellen van het Planbureau voor de Leefomgeving. "En het betekent ook dat je in minder dingen hoeft te investeren. Publieke investeringen bijvoorbeeld die uit belastinggeld moeten worden betaald."

Daar staat wel tegenover dat er voor sommige bedrijven minder te verdienen valt. Snellen: "Elke publieke euro die je uitgeeft levert uiteindelijk in de markteconomie verdienvermogen op. Dus het is dubbel."

Meer sterfgevallen dan baby's

De bevolking zal de komende twee decennia nog wel blijven groeien, verwacht het CBS. Als dat uitkomt zijn er in 2039 zo'n 19 miljoen Nederlanders.

Daarna zal de groei afvlakken. Naar verwachting overlijden er vanaf 2039 meer Nederlanders dan er baby's geboren worden. Het aantal inwoners zal dan mogelijk nog een beetje toenemen, maar vooral dankzij mensen uit andere landen die in Nederland komen wonen.

Het is een onzekere prognose, omdat het CBS aannames moet doen over hoeveel mensen de komende decennia geboren worden, overlijden, immigreren of emigreren.

Alleen al het aantal migranten kan van jaar tot jaar erg verschillen en dat is erg afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen. Daardoor zijn aantallen moeilijker te voorspellen.