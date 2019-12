Franse pensioenhervormer weg na verzwijgen inkomen en bijbanen

In Frankrijk wordt al twaalf dagen gestaakt tegen de pensioenhervormingen van de regering-Macron. De man die die hervormingen leidt, heeft nu ontslag moeten nemen, niet vanwege de protesten, maar vanwege zijn bijbanen.

Jean-Paul Delevoye, Hoge Commissaris voor de hervorming van de pensioenen, had officieel opgegeven drie bijbanen te hebben of recent te hebben gehad. Maar dat bleken er na onthullingen in de Franse pers dertien te zijn. Voor elf daarvan werd hij niet betaald, maar ze waren niet onomstreden.

Zo had Delevoye een onbetaalde functie bij verzekeraars. Maar verzekeraars zijn ook betrokken bij de pensioenen, waarvoor Delevoye dus verantwoordelijk is in de regering. Er was het risico van belangenverstrengeling.

Betaalde bijbanen

Ook zijn twee betaalde banen waren niet onomstreden. In beide gevallen bleek Delevoye meer te verdienen dan hij officieel had opgegeven. De eerste bijbaan bleek 78.000 euro per jaar op te leveren: bijna twee keer zo veel als de 40.000 euro die hij in eerste instantie had opgegeven.

Aan de tweede bijbaan, goed voor 62.000 euro per jaar, kleefde nog een ander probleem. Delevoye bleef deze betaalde baan houden toen hij in september toetrad tot de regering, wat wettelijk is verboden.

De Hoge Commissaris wast zijn handen in onschuld. ,,Ik heb niets te verbergen. Ik heb gewoon niet goed opgelet bij het invullen van mijn bijbanen.'' Maar zijn positie was onhoudbaar.