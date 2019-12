Red Hot Chili Peppers met 'oude' gitarist Frusciante op Pinkpop

Begin jaren 90 stapte Frusciante uit de band vanwege een drugsverslaving, om enkele jaren later terug te keren. In 2009 verliet hij de Peppers nogmaals, dit keer naar eigen zeggen vanwege een verschil in muzikale interesses. In de tussentijd maakte hij enkele soloalbums.

Het nieuws betekent dat Frusciante komend jaar op Pinkpop zal staan met de Red Hot Chili Peppers. De band is de afsluiter op vrijdag 19 juni, zo werd al eerder bekend.