Miljoenen aan juwelen gestolen van dochter voormalig F1-baas Ecclestone

Inbrekers hebben vrijdagavond in Londen voor bijna zestig miljoen euro aan juwelen van Tamara Ecclestone gestolen. Dat meldt The Sun. Het zou gaan om drie inbrekers die de sieraden buit hebben gemaakt. De 35-jarige dochter van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone was op het moment van de inbraak niet thuis.

Het model woont samen met haar man en dochter in een villa in de chique Londense wijk Kensington, maar vieren op dit moment elders kerstvakantie. Volgens haar woordvoerder zijn Ecclestone en haar familie "overstuur en boos" over het incident.

Controleposten

Het zou de inbrekers slechts vijftig minuten hebben gekost om via de tuin binnen te komen en vervolgens te vertrekken met de buit. Kensington is een van de meest prestigieuze wijken in Londen. Er is 24 uur per dag bewaking, patrouille en er zijn controleposten.

Hetzelfde geldt voor het huis van het model. Zo zou er op de avond van de inbraak een bewaker in de villa aan het werk zijn geweest. De politie in Londen meldt dat er nog niemand is gearresteerd.