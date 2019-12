Verdachte aanslag tram niet op regiezitting, advocaat toegewezen

De verdachte van de dodelijke aanslag op de tram in Utrecht, Gökmen T. is niet bij de regiezitting in zijn zaak, ondanks het bevel van de rechtbank om vandaag aanwezig te zijn. T. erkent de rechtstaat niet. Zijn advocaat gaf ook als reden dat T. het onderzoek aan zijn lichaam als hij de gevangenis in en uit moet, traumatiserend vindt. De opmerking leidde tot hoongelach bij nabestaanden.

Volgens de rechtbank zou er veel geweld gebruikt moeten worden om T. naar de rechtbank in Utrecht te krijgen. "Het is niet aan een verdachte te dicteren of hij verschijnt of niet, maar onder deze omstandigheden ziet de rechtbank er vanaf hem te dwingen aanwezig te zijn", zei de voorzitter van de rechtbank. Daarbij speelde mee dat het een tussentijdse zitting is en de zaak nog niet inhoudelijk behandeld wordt.

'Wat voor land is dit?'

De beslissing viel slecht bij de vader van een van de slachtoffers. "Hij heeft ook geweld gebruikt tegen mijn dochter!" riep hij. "Wat voor land is dit?"

Het Openbaar Ministerie kan zich vinden het besluit van de rechtbank. Volgens de officier van justitie zou een gesprek met de verdachte niet mogelijk zijn. "Bovendien zou de zitting behoorlijk veel vertraging oplopen. Dan zouden we minstens een uur of twee moeten wachten."

T. staat terecht voor de aanslag in een Utrechtse tram op 18 maart. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en vielen meerdere gewonden. Hij wordt onder meer verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.

Advocaat toegewezen

T. wil geen advocaat. De rechtbank heeft hem tegen zijn zin een advocaat toegewezen, omdat uit een rapportage van het Pieter Baan Centrum blijkt dat hij zwakbegaafd is. Ook heeft hij een persoonlijkheidsstoornis met narcistische kenmerken en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zou de gevolgen van het weigeren van verdediging niet kunnen overzien.

Maar volgens de hem toegewezen advocaat, André Seebregts, kan Gökmen T. prima zijn eigen verdediging voeren. In het rapport van het Pieter Baan Centrum staat volgens hem niet dat T. verstandelijk beperkt is. Hij zou zijn proces wel degelijk begrijpen. "Hij heeft laten blijken dat hij goed op de hoogte is van de procedures en de gevolgen", citeerde Seebregts het rapport. "Hij heeft ook gezegd er rekening mee te houden dat hij levenslang krijgt."

Volgens Seebregts sluit het rapport ook tbs niet uit. "Moet de verdediging nu zonder een instructie van cliënt tbs gaan bepleiten? Als het moet, dan zal de verdediging knopen doorhakken. Maar verdedigen tegen de wil van een verdachte is zeer onwenselijk. Zeker als hij in staat wordt geacht de gevolgen te begrijpen en zijn procespositie te bepalen."

Ook het OM denkt dat Gökmen T. niet verplicht hoeft te worden een raadsman te accepteren.