Belgische kunstenaar-uitvinder Panamarenko overleden

De Belgische kunstenaar en uitvinder Panamarenko is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij maakte vooral naam met zijn bijzondere constructies van zelfbedachte voertuigen, waaronder zeppelins, duikboten en vliegende tapijten.

Panamarenko werd in 1940 als Henri van Herwegen geboren in Antwerpen, in een communistisch gezin. Zijn pseudoniem is afgeleid van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan American Airlines and Company, maar Panamarenko was ook een Russische generaal in de Koude Oorlog.

Van Herwegen was gefascineerd door alles wat te maken heeft met vliegen. Zijn beroemdste werk is The Aeromodeller, een zeppelin waaraan hij werkte van 1969 tot 1971. Echt vliegen kon de machine niet. Alle testvluchten mislukten of werden verboden.

Panamarenko ontwierp ook een propellerconstructie die iemand op z'n rug kan dragen en magnetische schoenen waarmee je ondersteboven over een metalen plafond zou moeten kunnen lopen.