Vreedzaam protest in Beiroet loopt opnieuw uit op geweld

"Saad, Saad, Saad, laat die droom nou maar los", scandeerde de menigte. Duizenden demonstreerden vreedzaam, maar een deel van de betogers bekogelde de veiligheidsdiensten met flessen water, stenen en vuurwerk. Ook wierpen ze op de wegen naar het parlement barricades op.

Hoewel de protesten in Libanon sinds oktober grotendeels geweldloos zijn verlopen, zijn de spanningen de laatste tijd opgelopen. Er is onenigheid tussen demonstranten en aanhangers van de sjiitische groeperingen Hezbollah en Amal. Ook is er veel woede over het harde ingrijpen van zaterdagavond en wil een deel van de demonstranten de confrontatie met de autoriteiten opzoeken.

Behalve in Beiroet gebeurde dat gisteravond ook in het noorden van het land, waar volgens staatsmedia kantoren van twee grote politieke partijen in brand werden gestoken. Ook werd een lokaal kantoor van een andere partij bestormd.