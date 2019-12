Friese wake in Zeist voor gezin dat uitgezet dreigt te worden

Tientallen Friezen uit Burgum en omgeving zijn vanavond naar het detentiecentrum in Zeist gekomen om daar een Afghaans gezin te steunen. Het gezin is uitgeprocedeerd en dreigt te worden uitgezet.

De uitzetting maakt veel los in Friesland. Het gezin, bestaande uit twee ouders en vijf kinderen, woonde daar al jaren in een asielzoekerscentrum. Afgelopen week zijn de Afghanen in alle vroegte meegenomen, maar volgens de Friezen zijn ze te verwesterd om terug te keren.

Vier leden van het gezin zeggen daarnaast bekeerd te zijn tot het christendom. Volgens Omrop Fryslân gelooft de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat niet. "Maar het gaat er niet zozeer om wat de IND gelooft, maar wel wat men in Afghanistan gelooft", zei activist Esther van Dijken eerder al tegen de omroep. "Dan lopen deze mensen risico op vervolging en dat is verschrikkelijk om te horen."

Vrede

Op initiatief van de kerk hebben de Friezen nu als protest tegen de uitzetting een wake gehouden bij het detentiecentrum, met toespraken, gezang en een wandeling rond het gebouw.

Er werd ook stilgestaan bij een gezin uit Iran dat vastzit in afwachting van de gedwongen uitzetting. "Juist in de tijd van Kerst willen wij dit niet uit de weg gaan. Kerst is een feest van liefde en vrede voor ons allemaal", zegt de organisatie van de wake.

Maandelijkse wakes

De Raden van kerken Zeist en Soest/Soesterberg organiseren maandelijks wakes bij het detentiecentrum voor mensen die er vastzitten.

De raden zijn daarmee gestart na de Schipholbrand in 2005, toen elf mensen omkwamen bij een brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost. Een deel van de mensen die vastzaten in het detentie- en uitzetcentrum is daarna overgebracht naar Zeist. Er zijn sindsdien al meer dan 170 wakes gehouden.