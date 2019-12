In een vuilcontainer in Edam is een overleden persoon gevonden. Het lichaam werd rond 11.30 uur aangetroffen aan de Schepenmakersdijk, meldt NH Nieuws.

Of het gaat om een man, een vrouw of kind is nog niet bekendgemaakt. Over de identiteit en de doodsoorzaak wil de politie nog niets kwijt. De politie is een onderzoek begonnen.