Oudste NS-dubbeldekker rijdt vandaag voor 't laatst

De NS rijdt vandaag voor het laatst met het allereerste type dubbeldekker: de 'DDM' (Dubbel Deks Materieel). Na ruim 34 jaar rijdt de trein vandaag een speciale afscheidsrit door het hele land, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS).

De trein rijdt sinds 1985 in Nederland, in eerste instantie was dat vooral in Noord-Holland. Later werd de dubbeldekstrein, volgens de NS een "echte publiekstrekker", ook ingezet tussen Amsterdam en Amersfoort, Den Haag en Utrecht en tussen Rotterdam en Noord-Brabant.

De treinen verdwenen in 2010 en 2011 van het spoor, maar keerden later terug als reservematerieel. De DDM werd drie jaar geleden opgeknapt en bleef rijden. Nu belooft de NS dat de trein definitief verdwijnt van het spoor.

Vrijwel alle DDM-treinen worden gesloopt. Een trein van dit type blijft in het Spoorwegmuseum in Utrecht bewaard. De dubbeldekker wordt vervangen door andere dubbeldekstreinen en moderne sprinters.

Nieuwe dienstregeling

Het verdwijnen van de trein valt samen met de nieuwe dienstregeling, die vandaag is ingegaan. Ingrijpende wijzigingen zijn er nauwelijks. De grootste verandering is dat het aantal intercity's tussen Amersfoort en Utrecht van vier naar zes gaat en dat tussen Dordrecht en Eindhoven vier keer per dag een intercity gaat rijden.

Op verschillende andere trajecten gaan ook meer treinen rijden, zoals vier spitstreinen tussen Amersfoort, Nijkerk en Harderwijk. Ook verhoogt de NS in de zomermaanden het aantal treinen naar Zandvoort van vier naar zes. In het noorden gaan veel mensen er volgens het spoorbedrijf een paar minuten op vooruit door onder meer de inzet van nieuwe, snellere treinen.

Ook hebben drie stations sinds vandaag een nieuwe naam: Amersfoort en Eindhoven heten nu Amersfoort Centraal en Eindhoven Centraal, Delft Zuid heet voortaan Delft Campus.