Dickens zet Deventer weer op z'n kop

Het is weer schuifelen (en stilstaan) in de historische binnenstad van Deventer. Vanochtend om tien uur begon daar het jaarlijkse Dickens Festijn.

Negenhonderd vrijwilligers hebben zich vermomd en gaan vandaag en morgen als karakters uit de romans van Charles Dickens over straat. Overal worden wijn en soms geurige gerechten aangeboden die in de 19e eeuw gemeengoed waren. Hier en daar klinkt muziek uit Dickens' tijd. Mobiele telefoons daarentegen zie je opvallend weinig in Deventer.

100.000 bezoekers

Vorig jaar trok het tweedaags festijn, dat ooit begon als promotie voor de Deventer middenstand, 125.000 bezoekers. Of het er nu weer zo veel worden, kan niemand zeggen. Maar een van de organisatoren, Hein te Riele van het Evenementenbureau Deventer, rekent toch op minstens 100.000 bezoekers, zegt hij bij RTV Oost.

Het lijkt er in ieder geval niet op dat het slechte weer bezoekers afschrikt. Integendeel, de eerste mensen die vanochtend voor 10 uur stonden te wachten lieten een hoosbui gelaten over zich heen gaan. Heel even brak daarna de zon door, maar inmiddels is het al urenlang donker, nat en grijs.