Eerste Modest Fashion Week in Nederland, 'Bedekt uit vrije wil'

Eén van grootste Nederlandse modest-merken nu is Clash of Brands, opgericht door Enaam Ahmed Ali. "Ik wilde me meer bedekt kleden, want zo voel ik me comfortabeler, maar het was lastig om die kleding in moderne stijl en passend binnen twee werelden te vinden."

De twee werelden waar Ahmed Ali op doelt zijn die van gelovigen en niet-gelovigen. "We begonnen onze zoektocht vanuit een religieuze drive, maar kwamen er al gauw achter dat ook vanuit niet-gelovigen interesse was in modest fashion. Die behoefte was universeel."

Maar in het straatbeeld zag Ahmed Ali het niet terug: "Nooit in warenhuizen, grote winkelstraten of niet op A-locaties in de stad."