'Belastingdienst zat langer fout met kinderopvangtoeslagen'

De Belastingdienst heeft ook de afgelopen drie jaar de wet overtreden bij controles op de kinderopvangtoeslag. Dat schrijven Trouw en RTL Nieuws.

Staatssecretaris Snel heeft eerder gezegd dat de fiscus zich sinds 2016 bij de controles aan de wet houdt, maar uit interne verslagen van de Belastingdienst zou blijken dat dat niet klopt. Zo zou het ook de afgelopen drie jaar nog zijn voorgekomen dat de kinderopvangtoeslag van ouders werd stopgezet zonder dat zij de kans kregen om daarop te reageren.

De Belastingdienst en staatssecretaris Snel liggen al maanden onder vuur omdat bij duizenden ouders onterecht de kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd.

Inmiddels is duidelijk dat zeker 300 gedupeerde ouders recht hebben op een een schadevergoeding. Volgende week krijgen ze per brief te horen hoeveel ze terugkrijgen. Voor Kerst moet dat bedrag zijn overgemaakt.

Woensdag wordt er weer in de Kamer gedebatteerd over de afwikkeling van de affaire.