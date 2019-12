Jongetje dat onder puin lag in Coevorden weer thuis

De 5-jarige jongen die uren bedolven lag onder het puin van een ingestorte grillroom in Coevorden is weer thuis. Zijn vader zegt tegen RTV Drenthe dat hij is ontslagen uit het ziekenhuis.

Eerder vandaag ging de regionale omroep nog op bezoek in het ziekenhuis. Toen was nog niet duidelijk of de kleuter later op de dag naar huis mocht. Wel vertelde vader Mahmoud Hasan dat het steeds beter ging met zijn zoon. "Maar hij kan zijn hand nog niet bewegen. Ik hoop dat dat weer terugkomt."