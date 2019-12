SP kiest nieuwe voorzitter, maar Marijnissen is boegbeeld

De afgelopen jaren waren ze misschien wel even zichtbaar bij de SP: fractievoorzitter Lilian Marijnissen en partijvoorzitter Ron Meyer. Dat moet veranderen, vinden de twee kandidaten die strijden om de opvolging van Meyer. "Marijnissen is het boegbeeld, wij gaan naar de achtergrond." Zaterdag wordt op het SP-congres in Nieuwegein bekend wie de nieuwe voorzitter wordt.

Aan het einde van het jaar waarin de partij halveerde in de Provinciale Staten en verdween uit het Europees Parlement moeten de scherven op het congres bijeen worden geveegd. Fractievoorzitter Marijnissen wil het jaar maar al te graag achter zich laten en vooruitkijken.

Duidelijk is dat zij de enige kapitein op het socialistische schip wordt. Na drie verloren verkiezingen besloot partijvoorzitter Meyer dit voorjaar op te stappen. Een van zijn mogelijke opvolgers wil zich vooral focussen op de organisatie van de partij. "De partij was afgelopen tijd los zand", zegt kandidaat Jannie Visscher. "Daar wil ik weer een geheel van maken."

Excuses en schouderklopjes

De partij droeg het Eindhovense raadslid voor als nieuwe voorzitter. Patrick van Lunteren uit Breda neemt het tegen haar op. De Bredanaar wil verder gaan en vindt dat de nieuwe voorzitter excuses moet aanbieden voor hoe de partij heeft gehandeld. "

SP'ers die actief zijn voor ons horen als we verliezen alleen maar dat we nog harder aan het werk moeten en nog meer folders verspreiden. Die SP'ers verdienen excuses." Hij wil dat resultaten weer meer gevierd gaan worden in de partij en dat er schouderklopjes worden uitgedeeld.

Hij noemt het Hans Brusselmansfilmpje dat de SP maakte rond de Europese verkiezingen het dieptepunt van de negatieve manier waarop de partij zijn campagnes vaak insteekt en wil met een positief eigen verhaal komen. "Wij hadden in de vorige periode in zes provincies bestuurders, de successen die zij boekten hadden we moeten gebruiken in de campagne. Maar wij noemden de campagne 'Reken af!'. Dat vind ik niet slim."