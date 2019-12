Amber Alert voor 1-jarige Novan, voor het laatst gezien in Utrecht

De politie heeft een Amber Alert uitgestuurd voor de 1-jarige Novan Roseboom. Het kind van veertien maanden werd vandaag meegenomen door zijn moeder Rowena van der Veen uit Ede. Zij vertrok volgens de politie "met onbekende bestemming". Er zijn zorgen over het welzijn van zowel moeder als kind.

Novan en zijn moeder werden vanochtend voor het laatst gezien in Utrecht, blijkt uit camerabeelden. Novan droeg toen bruine laarsjes en een grijsgestreept vest. Zijn 26-jarige moeder droeg een lange, crèmekleurige jas. Eerder vandaag plaatste de politie al een bericht op Burgernet over de vermissing.

De politie laat weten verder geen informatie te kunnen delen over de zaak, "want dat raakt de privacy van moeder en kind", aldus een woordvoerder. "Maar we maken ons ernstige zorgen en versturen deze Amber Alert uiteraard niet voor niets."

Deze beelden heeft de politie vrijgegeven van de twee: