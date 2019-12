Spanning stijgt op laatste dag klimaattop

De klimaattop in Madrid is de laatste, beslissende fase ingegaan. De onderhandelingen over de laatste regels voor de uitvoering van het Parijse Klimaatakkoord lopen op hun eind. Onduidelijk is nog of de landen vandaag, op de laatste dag, eruit komen. De afgelopen twee weken is wel duidelijk geworden dat geld een steeds belangrijker onderdeel is van afspraken over de aanpak van klimaatverandering.

Formeel gaat het in Madrid over vooral één aspect: mondiale afspraken over de handel in uitstootrechten. Landen kunnen een deel van hun eigen klimaatdoelen halen, door andere landen te helpen hun doelen te halen. Oftewel, het gaat om het verhandelen van delen van reductiedoelen. Daarnaast willen landen financiële compensatie voor oude uitstootrechten, die nog zijn overgebleven uit de tijd van het Kyoto-protocol.

Maar hierbij stonden en staan in Madrid sommige landen lijnrecht tegenover elkaar. Er zijn nog zo veel van die oude rechten in omloop, dat de Europese Unie wil dat ze ongeldig worden verklaard. "Beter geen deal dan een slechte deal", zegt Bas Eickhout, leider van de delegatie uit het Europees Parlement in Madrid. Maar landen als Brazilië, Australië en Rusland zijn daar sterk op tegen, of ze willen ervoor gecompenseerd worden.

Financiële sector

De uitstootrechten zijn het laatste aspect van het zogenoemde handboek (Rulebook), waarin alle regels staan om het Parijse klimaatakkoord goed te kunnen uitvoeren, als het op 1 januari formeel van kracht wordt. Wat niet op de agenda stond in Madrid, ondanks alle demonstraties op straat, is het verhogen van de ambitie. Ook al stijgt de wereldwijde uitstoot nog altijd en groeien de zorgen over de gevolgen daarvan.

Op de volgende top, komend jaar, is het wel de bedoeling dat alle landen betere klimaatplannen inleveren, zodat de doelen van het Parijse akkoord in zicht komen. Intussen lijkt ook de financiële sector wakker geschud te zijn en het probleem steeds serieuzer te nemen. In Madrid liepen deze week dan ook uit meerdere landen ministers van financiën rond.

Duurzame investeringen

Nederland organiseerde gisteren in Madrid een evenement, waarbij het ging over duurzame investeringen. De financiële sector wil best investeren in de duurzaamheid, maar wil meer duidelijkheid over wat dan echt duurzaam is. Daarom wordt in Europees verband gewerkt aan een lijst. Ingewikkelde vraagstukken kunnen daarbij bijvoorbeeld zijn of palmolie duurzaam is, of biomassa. Volgende week worden de onderhandelingen daarover voortgezet in Straatsburg.