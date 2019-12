Oud-premier Tebboune (74) gekozen tot president Algerije

In Algerije is Abdelmajid Tebboune gekozen tot president, heeft de kiesraad bekendgemaakt. Hij is de opvolger van Abdelaziz Bouteflika, die eerder dit jaar onder druk van het leger opstapte. Hij was twintig jaar aan de macht.

De 74-jarige Tebboune kreeg bij de presidentsverkiezingen van gisteren ruim 58 procent van de stemmen. Hij was in 2017 al even premier van Algerije en bekleedde ministersposten in de regering van Bouteflika, net als de vier andere presidentskandidaten.

Veertig procent van de stemgerechtigde Algerijnen bracht hun stem uit. Daarmee was het de laagste opkomst ooit. De verkiezingen werden door veel mensen geboycot omdat geen enkele presidentskandidaat verandering van het regime beloofde.