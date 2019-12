Man burgemeester Halsema krijgt taakstraf voor illegaal bezit onklaar wapen

De man van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam krijgt 40 uur taakstraf voor verboden wapenbezit. De 53-jarige Robert Oey had een onklaar gemaakte alarmrevolver in huis, waarvoor hij geen vergunning had.

De woordvoerder van Halsema wil niet reageren op de uitspraak.

Hun zoon werd in juli aangehouden, nadat hij een leegstaande woonboot had betreden met het wapen. Oey verklaarde later dat het wapen, waarvan de loop is dichtgemaakt, van hem was.

Oey werkt in de filmindustrie. Het wapen zou dienen als rekwisiet.

Halsema's 15-jarige zoon is al eerder bestraft. Hij is volgens zijn advocaat doorverwezen naar Halt. Die instantie handelt simpele jeugddelicten af buiten het strafrecht om, in veel gevallen met een taakstraf.