Ultraloopster Hinke Schokker stopt na beschuldiging over dopinggebruik

Ultraloopster Hinke Schokker uit Oostermeer houdt op met lopen omdat ze beschuldigd wordt van het gebruik van doping, schrijft Omrop Fryslân. Schokker moet haar NK-medaille inleveren, haar Nederlands record op de 100 kilometer is ongeldig verklaard en haar naam is uit de uitslagenlijst geschrapt.

De Atletiekunie wilde het nieuws al eerder openbaar maken, maar Schokker heeft dit met haar advocaat zo lang mogelijk tegengehouden.

Ze kreeg het nieuws te horen via de telefoon. "Dit ene telefoontje heeft alles op zijn kop gezet. Ik dacht eerst dat het meeviel. Dat het rechtgezet moest worden en dat het dan wel goed zou komen en ik alles achter me kon laten. Inmiddels zijn we twee maanden verder, 15.000 euro lichter en heel veel kopzorgen rijker. En ik denk niet meer dat het goed komt," schrijft Schokker op haar weblog.

De 35-jarige atlete spreekt in de Leeuwarder Courant van een 'gewoon, onschuldig medicijn dat ik al jaren gebruik'. Welk middel het is, wil ze nog niet vertellen en ook niet of het vrij te verkrijgen is of op doktersvoorschrift.

In september werd ze in Winschoten Nederlands kampioen over 100 kilometer en ze vestigde ook een nationaal record. "Na die race werd ik voor de eerste keer getest op doping en dat terwijl ik van de Atletiekunie nooit enige voorlichting heb gehad. Nooit. Op de lijst met verboden middelen blijken wel tweehonderd stoffen te staan. Het bleek dus ook dat je goed op medicijngebruik moet letten', zegt Schokker tegen de krant.

Publicatie tegenhouden

De atlete schrijft dat ze onder druk is gezet. "Ik zat midden in mijn sollicitaties en het leek me niet zo gunstig om nu alles de publiciteit in te gooien. Zou ik dan ooit nog wel een baan kunnen vinden? Met dit soort zaken regeren onderbuikgevoelens en gaat het niet om de waarheid. Mijn advocaat heeft uren besteed aan het tegenhouden van de publicatie. Een groot deel van die 15.000 euro is besteed aan het tegenhouden van de publicatie door de Atletiekunie. Uiteindelijk voelde ik me zo onder druk gezet, dat ik ervoor koos het zelf naar buiten te brengen."

Hinke Schokker is erg aangedaan door de beschuldiging. "Ik mag niet alleen geen wedstrijden meer lopen, ik mag aan geen enkele sport meer meedoen, in verenigingsverband. Ik mag op maandag niet meer naar de paardrijles. Ik mag niet meer aan paardrijd-wedstrijden meedoen. Ik mag nergens ter wereld nog mee doen aan een wedstrijd van welke sport dan ook. Ik mag niet meer in de buurt komen van een atletiekbaan. Ik mag zelfs niet als vrijwilliger helpen bij een evenement."

Ze wilde de zich de komende tijd richten op haar opleiding, een baan en haar man. "In plaats daarvan ben ik alleen met deze zaak bezig geweest, heb ik mijn werk verwaarloosd, sollicitaties verpest. De toekomstplannen van het gaan samenwonen en een huis kopen staan in de wacht, want mijn spaargeld is verdampt. Ik laat mij niet meer als een crimineel behandelen. Ik laat mij niet nog verder op kosten jagen voor een verdediging. Het wedstrijdlopen is voltooid verleden tijd."