Exitpoll: absolute meerderheid voor Boris Johnson

De Britse premier Boris Johnson lijkt de grote winnaar te worden van de verkiezingen. Zijn Conservatieve Partij komt volgens de exitpoll van drie Britse zenders op 368 zetels. Labour blijft steken op 191 zetels.

Met dit aantal zetels komt Johnson aan zijn zo gewenste absolute meerderheid in het Lagerhuis. Daarmee krijgt hij vrij baan om de brexit door te voeren. Hij heeft het vertrek uit de Europese Unie gepland voor 31 januari.



De exitpoll is gebaseerd op 144 kiesdistricten in Engeland,Wales en Schotland. Daar is aan duizenden mensen bij de stembus gevraagd wat ze stemden.

Correspondent Tim de Wit benadrukt dat de exitpolls er bij de afgelopen verkiezingen niet ver naast zaten. Hij spreekt van een monsterscore en verwacht dat Labour-leider Corbyn zal opstappen.

Premier Johnson heeft op Twitter zijn kiezers, vrijwilligers en collega's bedankt. "We leven in de beste democratie van de wereld", schrijft hij.

Verslaggever Eva Wiessing is in Derby. Dat was al jaren een Labour- en dus links bolwerk. Wat vinden ze daar van deze exitpoll?