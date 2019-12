Politie vindt 1,1 miljoen euro cash in Rotterdamse woning

In een woning in Rotterdam heeft de politie gisteren 1,1 miljoen euro aan contant geld aangetroffen. Het geld was verstopt in een reiskoffer en een plastic tas. Een 38-jarige Rotterdammer is aangehouden.

Een team van de politie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar witwassen en drugshandel. Daarbij kwam de verdachte in beeld.

Gisteren viel de politie woningen en smartshops binnen. Ook zijn twee auto's doorzocht. Agenten troffen er allerlei spullen aan die worden gebruikt voor het verpakken van drugs, meldt Rijnmond. Naast het geld werden er persen, sealers en tientallen kilo's stoffen waarmee drugs worden versneden in beslag genomen.

Volgens de politie werden de winkels gebruikt als dekmantel voor drugshandel. "Met dit onderzoek hebben we een criminele familie uit Rotterdam een fikse klap toegebracht."