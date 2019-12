Sensortechnologie voor diabetespatiënten in basispakket

De sensortechnologie FGM voor diabetespatiënten komt in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Deze methode wordt met onmiddellijke ingang vergoed voor mensen met diabetes 1 en 2 die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en die elke dag minimaal vier keer in hun vinger moeten prikken om hun glucosewaarden te controleren.

Of FGM zou worden vergoed, hing af van het standpunt van het Zorginstituut Nederland. Dat heeft nu bepaald dat meten met een sensor niet alleen gebruikersvriendelijker is dan prikken, maar dat patiënten hierdoor ook beter met hun ziekte kunnen omgaan. Volgens het Zorginstituut is het aannemelijk dat het gebruik van deze methode ook complicaties op de lange termijn voorkomt. Tussen de 75.000 en 110.000 mensen profiteren ervan dat de sensortechnologie voortaan vanuit het basispakket wordt vergoed.

Kosten naar beneden

Minister Bruins vindt het goed nieuws dat er nu duidelijkheid is over de vergoeding van FGM: "Diabetes is een vervelende ziekte, die veel impact heeft op het leven van patiënten. Dagelijks veelvuldig prikken in vingertoppen is belastend en pijnlijk."

Het Zorginstituut raamt de kosten op 100 miljoen euro per jaar. Bruins hoopt dat dat bedrag omlaag kan. Hij verwacht dat de zorgverzekeraars met de fabrikant over de prijs gaan onderhandelen. "Temeer omdat ik heb vernomen dat de fabrikant in enkele landen lagere prijzen hanteert dan in Nederland", schrijft de minister aan de Tweede Kamer.