Gratis ict-opleiding voor talenten in kwetsbare wijken

Van de mensen die nu al meedoen heeft driekwart geen baan. "De rest heeft al wel een baan, maar kan veel meer", zegt Ruben Nieuwenhuis, één van de initiatiefnemers. Dat gaat bijvoorbeeld om taxichauffeurs, of mensen met kortdurende banen in de verkoop. De doelgroep is divers. Zo zitten er mensen bij die een universitaire opleiding hebben, maar ook mensen zonder startkwalificatie.

Hoewel het experiment in Nederland nieuw is, heeft het in België al zijn sporen verdiend. In de Brusselse wijk Molenbeek staat de tech-hub Molengeek. In de afgelopen jaren zijn daar tientallen tech-startups uitgerold, die ook weer banen hebben gecreëerd voor nieuwe deelnemers. Molengeek leverde veel deelnemers werk op: 93 procent van de kandidaten kreeg een baan, een stage of is gaan doorleren, na het volgen van één van de aangeboden trajecten.

In Nederland heeft het initiatief al veel partners, waaronder bedrijven als PostNL, de gemeente Amsterdam en het UWV.

Geen vakantie

Na de opleiding worden de deelnemers gekoppeld aan bedrijven die tech-talent zoeken. De Rabobank, HEMA en Booking.com doen al mee. "Die bieden de deelnemers een contract voor een halfjaar aan", zegt Nieuwenhuis. Ze bieden geen garantie op een baan, er moet wel een match zijn. "Maar er is zoveel vraag naar mensen die dit kunnen, die krijgen heel snel een baan", zegt hij.

Programmeren, kan je dat echt zo snel leren? Het is een intensief traject, vijf dagen per week van 9 tot 5. "Zonder vakantie", zegt Nieuwenhuis. Veel deelnemers hebben een uitkering. "We proberen soms in de leefkosten van deelnemers te voorzien als dat nodig is. Huur voorschieten bijvoorbeeld", zegt Nieuwenhuis. "We willen alle obstakels wegnemen, zodat ze de opleiding afmaken."

"Ik was vooral blij met het korte traject dat wordt aangeboden", zegt deelnemer Rowenda Sabajo. "Ik heb zelf twee jonge kinderen waarvoor ik een moeder wil zijn en echt aandacht wil geven. Als ik een opleidingstraject van twee jaar zou moeten doen en dan minder of helemaal geen inkomen zou hebben, dan is dat toch best pittig."