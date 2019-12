NS past omroepbericht 'aanrijding met persoon' aan

In een verklaring wijst de NS op de situatie in Engeland, waar de omroeptekst 'inzet van hulpdiensten' onlangs juist werd aangepast. De tekst zou reizigers te veel doen denken aan de grootschalige inzet van hulpdiensten na aanslagen. "Dat wilden wij voorkomen", aldus NS-woordvoerder Iris Reshef.

De NS besloot tot het onderzoek naar de omroeptekst omdat er geregeld reacties over binnenkwamen van bijvoorbeeld zorgverleners. "Zij vroegen zich af of dit nou de beste manier was", vertelt Reshef. "Uiteindelijk zijn we nu dus op 'aanrijding' uitgekomen, in samenwerking met het Trimbos-instituut en ProRail. Het is bij zoiets altijd zoeken. Je wilt aan de ene kant de juiste informatie bieden, maar je wilt ook weer niet dat de tekst te beeldend is. Dat mensen er een plaatje bij gaan vormen in hun hoofd."

De nieuwe omroep is vanaf 15 december te horen. Op die dag gaat ook de nieuwe dienstregeling in.