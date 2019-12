Onderzoek naar explosief in Nieuwegein: woningen ontruimd

In een wijk in Nieuwegein is vanochtend een explosief gevonden. Bewoners binnen een straal van 150 meter moesten uit voorzorg hun huis verlaten.

De Explosieve Opruimingsdienst is aanwezig om het explosief te verwijderen en de omgeving te onderzoeken. De verwachting is dat dit nog wel enige tijd kan duren.

De gedupeerde bewoners worden elders opgevangen. Onder hen is ook een baby van één dag oud.

Verdachte kleding in kliko

De politie kwam in actie nadat een bewoner vanochtend zijn dochter naar school had gebracht en bij thuiskomst zag dat de deksel van zijn kliko op een kier stond. Toen hij er in keek zag hij een onbekende jas, handschoenen en een bivakmuts liggen.

De man vertrouwde het niet en belde de politie. Bij een zoektocht in de buurt zagen agenten achter de woning het explosief liggen.

Tegen een verslaggever van RTV Utrecht vertellen buurtbewoners dat het vannacht al onrustig was in de buurt. De politie was aanwezig en er vloog een helikopter over de wijk. Ze vermoeden dat het iets te maken heeft met een plofkraak die vannacht gepleegd is bij een elektronicazaak, aan het Europaplein in Utrecht.

Of er een verband is tussen deze incidenten, kan de politie niet zeggen.