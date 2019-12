Brand op Russische vliegdekschip Admiraal Koeznetsov

Aan boord van het enige Russische vliegdekschip is tijdens onderhoudswerkzaamheden brand uitgebroken. Het schip de Admiraal Koeznetsov lag in de haven van Moermansk. Zes mensen raakten gewond, melden Russische media.

Acht mensen zijn gered en er is nog één vermiste, volgens het Russische persbureau TASS.

"De brand ontstond vermoedelijk tijdens laswerkzaamheden op een plek waar gewerkt werd met diesel. In de omgeving van het schip zijn zwarte rookwolken te zien door de diesel die in de fik staat", zegt Rusland-correspondent David Jan Godfroid.

De brand woedt op zo'n 120 vierkante meter. Rookwolken maken het voor de brandweer lastig om bij de brandhaard te komen.

Kernenergie

De Admiraal Koeznetsov is volgens Godfroid een oud schip met een ongeveer 2.000-koppige bemanning. "Het schip wordt niet door kernenergie aangedreven", zegt hij.

In 2016 werd het vliegdekschip ingezet voor bombardementen in Syrië. Er waren toen twee gevechtsvliegtuigen die bij terugkomst van hun misse boven Syrië neerstortten. De vliegtuigen probeerden te landen op de Koeznetsov maar er ging vermoedelijk iets mis met de kabel die nodig is om het toestel tegen te houden.

Het schip stamt nog uit de Sovjettijd en kan zeker vijftig vliegtuigen en diverse wapensystemen vervoeren. Het werd in 1985 in de vaart genomen. De missie bij Syrië was zijn eerste gevechtsmissie. Tot dan toe werd er alleen mee geoefend.