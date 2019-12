Zorgen over toename cameratoezicht scholen: 'Vrijheid leerlingen in geding'

Op steeds meer scholen hangen beveiligingscamera's in bijvoorbeeld de kantine, bij de kapstokken of op het schoolplein. Dat blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal langs langs twintig basis- en middelbare scholen en betrokken instanties. Sommige scholen hebben zelfs meer dan veertig camera's op het terrein. Ze moeten zich houden aan privacyregels, maar worden niet actief gecontroleerd op de naleving daarvan, tenzij er een klacht is.

De toename van cameratoezicht wordt bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Hoeveel scholen inmiddels camera's hebben hangen, weten de instanties niet, omdat er geen registratie- of vergunningsplicht voor is.

Privacyexperts maken zich zorgen over het gebrek aan controle, maar ook over de aanwezigheid van camera's an sich. "We moeten oppassen dat kinderen niet constant in de gaten worden gehouden", zegt Simone van der Hof, hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden. "Laten we zorgen dat hun vrijheden fier overeind blijven staan."

Het NOS Jeugdjournaal ging op bezoek bij een middelbare school waar zeventien camera's hangen: