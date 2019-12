'Betrokken partijen willen Noord/Zuidlijn snel doortrekken'

De plannen voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam worden steeds concreter. Zeven partijen willen de metrolijn de komende tien jaar doortrekken naar Schiphol en Hoofddorp, meldt de Volkskrant. Nu rijden de metro's niet verder dan Amsterdam Zuid.

Onder meer de gemeente Amsterdam, NS, KLM en Schiphol maken zich hard voor een verlenging van de lijn. Het nieuwe traject moet vrijwel overal boven de grond komen, langs de A4. Bij de luchthaven krijgt de Noord/Zuidlijn dan een eigen station.

NS-directeur Van Boxtel besprak het doortrekken van de lijn maandag op het ministerie van Algemene Zaken. De topman noemt het een project van nationaal belang. "Ik hoor de kritiek al, over dat de regio-Amsterdam altijd voorgaat. Dat is onzin. Als het tussen Schiphol en Amsterdam vastloopt, en dat doet het nu, dan heeft heel Nederland daar last van."

Het ministerie van Infrastructuur benadrukt dat er nog helemaal niets zeker is. Een woordvoerder van het departement noemt tegenover de NOS het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp "een van de vele opties waarnaar wordt gekeken".

Hoop op Haags geld

Het project gaat volgens schattingen zeker 3 miljard euro kosten, evenveel als de aanleg van het eerste stuk van de lijn dat vorig jaar werd geopend. De partijen kijken voor het grootste deel van de financiering naar Den Haag.

In de zomer werd bekend dat ook in Den Haag overwogen wordt om volgend jaar miljarden euro's vrij te maken voor grote bouwprojecten, waaronder het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Het geld voor de investeringen moet komen uit leningen op de kapitaalmarkt, wat door de negatieve rente heel voordelig is.

Een woordvoerder van Schiphol zegt dat ook wordt gekeken naar andere financieringsmogelijkheden. Hij ontkent dat daarbij wordt gedacht aan een verhoging van de havengelden en de ticketprijzen van KLM, zoals de Volkskrant meldt.

Over het eerste deel van de Noord/Zuidlijn werd bijna 100 jaar gepraat: