Wie is wie rond Taghi: dit web gaat schuil achter reeks rechtszaken

Verantwoording

Met het netwerkoverzicht willen we context bieden bij de stroom aan nieuwsberichten over een aantal grote liquidatieprocessen.

Het is een weergave van openbare informatie die bekend was op het moment van publicatie. Er lopen nog steeds onderzoeken die nieuwe inzichten kunnen geven.

Om die informatie te structureren, zijn we uitgegaan van het netwerk rondom de meest genoemde opdrachtgever in de huidige rechtszaken: Ridouan Taghi. Daarbij hebben we openbaar gemaakte bevindingen van het Openbaar Ministerie als uitgangspunt genomen, met de namen die daarbij zijn genoemd. Daarbij geldt dat elke verdachte onschuldig is tot het tegendeel bewezen is.

Namen van verdachten noemen we niet voluit, met uitzondering van Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Zij staan op de nationale opsporingslijst. Taghi heeft ook eerder via zijn advocaat laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen het voluit noemen van zijn naam.