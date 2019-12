Laadpassen elektrische auto's zijn moeiteloos te kopiëren

"De ov-chipkaart moest je daadwerkelijk nog kraken", zegt onderzoeker Pol van Aubel, die promoveert op de veiligheid van de openbare laadinfrastructuur. "Maar hierbij hoef je alleen een getal uit te lezen."

Uitlezen

Het uitlezen van dat getal is eenvoudig. "Je hebt niet zoveel nodig: een smartphone met een speciale app en een lege pas zijn voldoende", aldus Maasland. In 1,5 seconde is het gepiept en is de laadpas gekopieerd.

Wel moet iemand met slechte bedoelingen daarvoor toegang hebben tot andermans pas. Maar omdat het kopiëren zo snel kan, zou dat bijvoorbeeld ongemerkt in een openbare gelegenheid kunnen gebeuren. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat dat ook echt gebeurt.

"Bij de ov-chipkaart bleek dat achteraf ook wel weer mee te vallen", nuanceert Van Aubel. "Er was grote paniek over de slechte beveiliging van de ov-chipkaart, maar als we de officiële cijfers moeten geloven was er uiteindelijk nauwelijks fraude."