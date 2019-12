Israël gaat weer naar de stembus, voor de derde keer in een jaar

In Israël worden zoals al werd verwacht opnieuw verkiezingen gehouden, voor de derde keer in minder dan een jaar tijd. De gang naar de stembus is op 2 maart. Er had voor middernacht een coalitie gevormd moeten worden, maar dat is niet gelukt. Het parlement besloot met 94 stemmen voor en nul tegen om zichzelf te ontbinden.

De rechtse Likudpartij van premier Netanyahu en de middenpartij Blauw en Wit van Netanyahu's tegenstrever Benny Gantz zijn er na de vorige verkiezingen in september allebei niet in geslaagd om een regering te vormen. En Blauw en Wit wil niet in een coalitie met Likud stappen, omdat Netanyahu wordt beschuldigd van corruptie. Hij is aangeklaagd wegens omkoping en fraude.

De 70-jarige Netanyahu is de langst regerende premier in de geschiedenis van Israël, maar ondanks het corruptieschandaal is hij niet van plan om op te stappen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen en kan als premier het parlement om immuniteit vragen.

Op basis van de opiniepeilingen lijkt de verkiezingsuitslag in maart niet veel te zullen afwijken van de resultaten in september en eerder in april. Als dat inderdaad gebeurt zijn er waarschijnlijk opnieuw maandenlange moeizame onderhandelingen nodig over de vorming van een coalitie.