'Havenstad Hodeida nog altijd de gevaarlijkste plek in Jemen'

De Jemenitische havenstad Hodeida is nog altijd de gevaarlijkste plek in het land. Een jaar geleden werd er onder bemiddeling van de VN een bestand gesloten, maar sindsdien zijn in het aan de westkust gelegen Hodeida en omgeving 799 burgers gedood of gewond geraakt. Dat is meer dan overal elders in Jemen.

Dat zeggen vijftien internationale hulporganisaties, waaronder CARE, Medecins du Monde en Oxfam. Zij stellen dat de burgers de hoogste prijs betalen voor het bloedige conflict in Jemen, dat uitbrak in 2014.

Sjiitische Houthi-rebellen namen toen de hoofdstad Sanaa en een groot deel van het noorden van het land in. Zo'n 12.000 burgers zijn sindsdien door geweld om het leven gekomen. In het land heerst de grootste humanitaire crisis in de wereld: tien miljoen mensen worden met de hongerdood bedreigd, 7 miljoen zijn er ondervoed.

Bekijk hier een uitleg over de strijd in Jemen: