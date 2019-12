Oudste jachttafereel ooit gevonden in Indonesische grot

Onderzoekers zijn het er niet over eens wie de afbeelding maakte en waarom. Sommigen denken dat de tekening is gemaakt door jonge mensen, als een soort prehistorische graffiti waarmee een jachttafereel is afgebeeld. Anderen gaan ervan uit dat een sjamaan of een ander religieus figuur de kunstenaar is.

"Van sjamanen is bekend dat ze hun rituelen in een trance uitvoeren. Ze zeggen dat ze dan veranderen in een dier", zegt Dusseldorp. Hij denkt dat het een religieus figuur moet zijn geweest die de tekening heeft gemaakt. Grotten waren volgens hem "de kerken van de prehistorie". "De maker probeerde hier een mythe of een legende af te beelden."

"De afbeeldingen van theriantropen kunnen ook het allereerste bewijs zijn van de menselijke capaciteit om zich dingen voor te stellen die in de natuur niet bestaan, zoals bovenmenselijke wezens. Een basisconcept voor moderne religies", aldus de betrokken onderzoeker Adam Brumm.

Afbladderen

De kunst is volgens Dusseldorp snel aan het afbladderen. "Ik hoop dat ze de afbeelding zo snel mogelijk documenteren voor het te laat is", zegt hij. Maar conserveren is nog lastig. "Je kan er niet zomaar een laag plastic overheen spuiten."

Archeologen weten hoe oud de tekening is door de steensoort waarachter de grottekening is gevonden te onderzoeken. De afbeelding is 8000 jaar ouder dan de grottekeningen in de Chauvet-grot in Frankrijk, die beschouwd werden als de oudsten. Vorig jaar werd ook al de oudste grottekening van een dier (zonder aanwezigheid van mensen) gevonden, op het naburige Indonesische eiland Borneo.