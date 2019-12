IJsbeertweeling geboren in Rhenen

De welpen en hun moeder verblijven de komende maanden nog in een kraamhol; een speciale kamer waarin de situatie in het wild wordt nagebootst. Het is er donker, er komt geen geluid binnen en mensen zijn er niet toegestaan. Geïnteresseerden kunnen de ijsberen dus alleen volgen via de camera in het hol.

Als de jongen zelfstandig kunnen lopen, mogen ze naar buiten. Waarschijnlijk gebeurt dat komend voorjaar. Ook maakt de dierentuin dan bekend wat het geslacht is van de jonge ijsberen en hoe ze gaan heten.