Twintig arrestaties in Denemarken voor voorbereiden aanslag

Bij een landelijke anti-terrorisme-actie heeft de Deense politie twintig mensen aangehouden. Zij worden ervan verdacht dat ze een aanslag voorbereidden.

De verdachten probeerden daarvoor wapens en explosieven in handen te krijgen, zei de hoofdcommissaris van de politie in Kopenhagen op een persconferentie. Hij vertelde niet wanneer de aanslag had moeten plaatsvinden of wat het doelwit was. Wel zegt de politie dat het gaat om militante moslims.

De verdachten worden morgen voorgeleid aan de rechter, die bepaalt of ze langer blijven vastzitten.