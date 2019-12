Inval bij Vattenfall in onderzoek naar misleidende verkooppraktijken

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vandaag een inval gedaan in het kantoor van Vattenfall (voorheen Nuon) in Weesp. Dat bevestigt het energiebedrijf na berichtgeving van het AD.

Vanuit het kantoor in Weesp stuurt Vattenfall de verkoopactiviteiten in Nederland aan. "Vooral de deur-tot-deurverkopers werken hier", zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Babbeltrucs

De verkoopafdeling ligt al langer onder een vergrootglas. Het AD meldde begin dit jaar dat deurverkopers zich door middel van babbeltrucs bij potentiële klanten naar binnen praatten. Met onjuiste informatie probeerden ze vervolgens contracten af te sluiten. Een van de verkopers noemde zichzelf "een oplichter in dienst van Nuon".

Ook de ACM doet al langer onderzoek naar misleiding van consumenten door verkoopmedewerkers van energiebedrijven. Deze inval is onderdeel van dat onderzoek, zegt een woordvoerder van de toezichthouder.

"Wij hebben het idee dat de verkoop op orde is", zegt de woordvoerder van Vattenfall. "Al onze verkopers werken alleen voor ons. We trainen en controleren ze zelf. Voor ons gevoel hebben we er grip op."

Het bedrijf geeft wel toe dat er in het verleden klachten waren over de verkooptechnieken. "Maar we zijn op de goede weg. We nemen alle klachten serieus en het aantal klachten neemt af." Het bedrijf ziet het onderzoek van de toezichthouder met vertrouwen tegemoet.