Rusland erkent dat satellietfoto van neerhalen MH17 nep was

De satellietfoto waarop te zien zou zijn dat een Oekraïens gevechtsvliegtuig vlucht MH17 neerhaalt, is nep. De baas van het Eerste Kanaal van de Russische staatsomroep, Konstantin Ernst, geeft dat toe in een interview met het Amerikaanse blad The New Yorker.

Het Eerste Kanaal kwam in november 2014, vier maanden na de ramp met het vliegtuig, met de foto en dacht daarmee de toen al geldende theorie te weerleggen dat de MH17 uit de lucht was geschoten met een raket. Al snel kwam er enorme kritiek. Het was overduidelijk een trucage.

Ernst erkent nu dat dat klopt. Het zou "een simpele fout" zijn. "Ja, wij zijn menselijk, we hebben een fout gemaakt, maar niet expres," zegt hij in The New Yorker.

Luchtverkeersleider ook nep

Russische media maakten destijds ook gewag van een 'luchtverkeersleider' die op zijn post in Kiev zou hebben gezien dat er gevechtsvliegtuigen bij de MH17 vlogen. Ook dat bericht klopte niet. De man bleek een Spaanse oplichter te zijn die in Roemenië woonde.

De erkenning van Ernst betekent niet dat Rusland nu de opvatting van het internationale opsporingsteam JIT en het Nederlandse Openbaar Ministerie aanvaardt. Die houdt in dat de MH17 is neergehaald met een Buk-installatie die vanuit Rusland naar het conflictgebied in Oost-Oekraïne is gebracht en dat de raket is afgevuurd vanaf grondgebied dat onder controle stond van pro-Russische separatisten. Rusland ontkent dat en blijft erbij dat het JIT-onderzoek bevooroordeeld is.