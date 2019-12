Time verkiest Greta Thunberg tot Persoon van het jaar

Het Amerikaanse weekblad Time heeft de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg verkozen tot 'Person of the Year'.

De 16-jarige Thunberg werd vorig jaar bekend doordat ze besloot om te stoppen met school en zich in te zetten voor het klimaat. Sindsdien is ze een van de bekendste klimaatactivisten. Onlangs hield ze een toespraak op de klimaattop in Madrid.

Time interviewde Thunberg vanaf haar schip op de Atlantische Oceaan. "We kunnen niet door blijven gaan met leven alsof er geen toekomst meer is, want die is er wel. Dat is alles wat we zeggen." Time noemt het de "simpele waarheid, verteld door een tienermeisje op een onvermijdelijk moment".

Op de voorpagina van Time staat een foto van Thunberg als rots in de branding. De ondertitel luidt: de kracht van de jeugd.