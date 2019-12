Rutte: Dijkhoff is niet per se mijn opvolger

Premier Rutte ziet Klaas Dijkhoff niet als zijn gedoodverfde opvolger. In het jaarlijkse interview met hem in het kerstnummer van Elsevier Weekblad noemt Rutte nadrukkelijk ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij doet het volgens hem ook prima.

Dijkhoff is nu de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en geldt daarmee als 'kroonprins'. Maar de laatste weken kwam hij in opspraak, nadat was gebleken dat hij naast zijn salaris ook wachtgeld ontving plus een reiskostenvergoeding, terwijl hij gratis gebruik kan maken van een auto met chauffeur.

"Klaas doet het prima. Maar 't is niet per se hij. Dat is niet zo", antwoordt Rutte op vragen van Elsevier. Het zou ook nog kunnen dat de premier zelf de VVD-leider blijft. In de zomer wil hij daarover de knoop doorhakken.

Dijkhoff zelf liet vorige week in een interview met Nieuwsuur al doorschemeren dat het maar de vraag is of hij wel de nieuwe voorman van de liberalen wordt: