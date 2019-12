Assen herdenkt heldendaad verzetsploeg van 75 jaar geleden

Een stuk emotie

"Mijn vader Jan Lanting heeft hier ook vastgezeten. Dit is een belangrijke dag en er komt dan toch een stuk emotie los. Ik was toen 1 jaar. Voor hetzelfde geld hadden we 'm niet gekend", zegt zijn zoon John. "Als ik hier dan zo sta en ik zie die poort hier, daar is-ie uitgekomen. Dat is het belangrijkste. Ja, prachtig mooi. Het is mooi om daar ook je fantasie bij te hebben, moet ik zeggen."

RTV Drenthe opent vanochtend samen met de andere twaalf regionale omroepen het platform 75jaarvrijheid.nl. Dat is een website vol verhalen over oorlogshandelingen, het dagelijks leven in oorlogstijd en de manier waarop mensen zich staande hielden, opgezet in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg.

Duizenden verhalen, zoeken per provincie

Hoofdredacteur Edwin de Kort van Omroep Zeeland: "Het is bijzonder om te zien hoeveel informatie er door de regionale omroepen in al deze jaren is opgetekend." Op de gezamenlijke website staan duizenden verhalen, berichten, foto's, reportages en documentaires. Er kan gezocht worden per provincie en ook nationaal op onderwerp of trefwoord.