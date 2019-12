Miljoenen aan EU-steun voor Marokko hebben weinig effect

Europese steun aan Marokko heeft nauwelijks resultaat, zegt de Europese Rekenkamer. Ieder jaar gaat er zo'n 130 miljoen euro aan Europese hulp naar Marokko, maar de doelen die daaraan verbonden zijn, worden vaak niet bereikt. De gezondheidszorg, rechtsstaat en vrouwenrechten verbeteren niet merkbaar door het Europese geld.

Marokko krijgt geld van de EU, omdat het in het Europese nabuurschapsprogramma zit. Dat heeft als doel om de veiligheid en welvaart in buurlanden van de EU te verbeteren.

Volgens de Rekenkamer wil de EU in Marokko op veel te veel terreinen hulp geven, met te weinig geld. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om echt verbeteringen te bewerkstelligen. De doelen die gesteld worden, zijn laag: zo streeft de EU ernaar om minimaal dertien artsen op te leiden. Die maken in een land van 35 miljoen inwoners niet heel veel verschil.

Geld gewoon overgemaakt

De Europese Commissie betaalt subsidies vrijwel altijd uit, ook als de doelen die met die subsidies beoogd worden, niet worden gehaald. Zo moesten er meer huisartsen in landelijke gezondheidscentra in Marokko komen. Die kwamen er niet, maar het geld daarvoor uit Brussel werd gewoon overgemaakt.

Een deel van de subsidies wordt uitgekeerd om de rechtsstaat in Marokko te verbeteren, maar ook dat gebeurt nauwelijks. De Rekenkamer-onderzoekers schrijven dat de Marokkaanse justitie nog steeds niet als onafhankelijk kan worden gezien en dat verdachten nog vaak voor hun proces gevangen worden gezet.

Hulp is onzichtbaar

De Rekenkamer vindt ook de onzichtbaarheid van de EU-hulp een probleem. Van alle internationale geldschieters betaalt de EU het meest aan Marokko, maar weinig Marokkanen weten dat. Er staan geen borden bij projecten die met EU-steun zijn betaald en er worden geen persberichten over verstuurd. Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg andere ministeries zelfs expliciet om dat niet te doen.

De relatie tussen de EU en Marokko was de afgelopen jaren al moeilijk. Het Europees Gerechtshof oordeelde in 2015 dat de Westelijke Sahara geen deel is van Marokko. Het land legde daarop alle politieke gesprekken met de EU stil tot januari dit jaar. De betaling van de Europese subsidie-gelden bleef in die jaren gewoon doorgaan.