Dit zochten we op Google: voetbal, Songfestival en wat is eigenlijk wollah?

Veel voetbal, het Songfestival en vragen over de betekenis van woorden als wollah ("ik zweer je") en isogram (woord waarin elke letter één keer voorkomt) domineren het jaaroverzicht van Google. De zoekmachinefabrikant heeft de opvallendste trends in ons zoekgedrag gepubliceerd.

Bovenaan staan Ajax, het WK Voetbal voor Vrouwen, de Notre Dame vanwege de grote brand daar, de in de put gevallen Spaanse peuter Julen en Songfestivalwinnaar Duncan Laurence.

Podcast?

Een woordvoerder van Google zegt dat mensen daarnaast veel op internet zoeken naar de betekenis van woorden. Naast 'wat is een isogram' is er ook veel gezocht op: 'wat is een podcast', 'wat is Pinksteren' en 'wat is stikstof?'

Naast Duncan Laurence staan in het lijstje van bekende Nederlanders Bridget Maasland die een relatie kreeg met André Hazes, pianiste Iris Hond, politicus Thierry Baudet en de overleden presentatrice Martine Bijl. In het lijstje met meest-gezochte sporters staan Elfstedentocht-zwemmer Maarten van der Weijden, de overleden schaatser Paulien van Deutekom en oud-Formule 1-coureur Niki Lauda, die eveneens dit jaar stierf.

Wereldwijd werd er veel gezocht op de cricketwedstrijd India tegen South Africa (vooral veel Indiërs zochten hiernaar), de Copa America en Neymar.

Maandag kwam Twitter al met zijn jaaroverzicht. Ook daar scoorden Maarten van der Weijden en Ajax hoog.