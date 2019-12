Tranen bij werknemers: 10 miljoen dollar kerstbonus van de baas

De werknemers van een Amerikaanse projectontwikkelaar zullen de kerstborrel van dit jaar nooit meer vergeten. Op het jaarlijkse feestje kwam hun baas niet op de proppen met een kerstpakket met wijn en ragout, maar met 10 miljoen dollar.

Het geld wordt verdeeld onder de 198 medewerkers van St. Johns Properties. Hoeveel iedereen krijgt, is afhankelijk van het aantal dienstjaren.

Daardoor ontvangt een techneut die al 39 jaar bij het bedrijf zit meer geld dan de directeur, die een jaartje korter in dienst is. De hoogste bonus was 270.000 dollar, omgerekend ruim 240.000 euro. Er lag zelfs 100 dollar klaar voor de werknemer die de maandag na de kerstborrel zou beginnen.

'Levensveranderend'

Het bedrijf heeft een video gepubliceerd van het moment. Daarin is te zien dat iedereen aan het begin van de kerstborrel een rode envelop krijgt, die ze nog niet mogen openmaken. Na lovende woorden van oprichter en eigenaar Edward St. John maakt hij de kerstbonus bekend.

Werknemers openen de envelop om te zien welk bedrag ze krijgen en vallen elkaar dan vol ongeloof in de armen. Ook de baas krijgt omhelzingen. Sommige personeelsleden reageren emotioneel. "Dit is levensveranderend, ik kan hem niet genoeg bedanken", zegt een van hen.

Bekijk hier de reacties van medewerkers als bekend wordt dat ze samen 10 miljoen dollar krijgen: