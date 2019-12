Opnieuw explosie in woonwijk Noordwijk, granaat gevonden bij nachtclub

In Noordwijk aan Zee is vannacht een explosief tot ontploffing gebracht in een woonwijk. Dat gebeurde voor de deur van een horecaondernemer. Niemand raakte gewond, wel sneuvelde een aantal ramen. Bij nachtclub Home, iets verderop in Noordwijk, trof de politie een niet-ontplofte handgranaat aan.

Een soortgelijk tafereel deed zich op 6 augustus ook al voor, meldt Omroep West. Ook toen werd bij nachtclub Home aan de Grent een explosief gevonden, ontplofte een explosief op de Binnenweg en raakte de woning van de exploitant van de nachtclub beschadigd. In de muren van een aantal woningen werden later honderden minuscule loden kogels aangetroffen.

Anderhalve maand dicht

De Noordwijkse burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld sloot de nachtclub na 6 augustus voor een periode van twee weken. Daarna moest Home, zonder verdere verklaring, nog een maand dicht blijven.

Uitbater Robert Ruigrok werd na het vorige incident met zijn gezin op een schuiladres ondergebracht, aldus het Leidsch Dagblad. Het is niet bekend of hij vannacht thuis verbleef. Ook is onduidelijk wie het op hem heeft gemunt. De politie wil tot nu toe alleen bevestigen dat vannacht een woning beschadigd is geraakt en dat het Team Explosieven Verkenning onderzoek doet.