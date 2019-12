NS doet proef met trein die zelf rijdt, remt en stopt

De NS is niet de eerste vervoerder die experimenteert met een trein waarin een computer vrijwel alles bepaalt. Een jaar geleden had ProRail de primeur van een zelfrijdende locomotief, over de Betuweroute. De regionale vervoerder Arriva reed in maart met een zelfrijdende trein tussen Groningen en Buitenpost.

Eigen mensen

Toch wilde de NS ook zelf experimenteren. "We kijken natuurlijk naar elkaars ritten", zegt Kroeze, "maar we zullen het met onze eigen mensen en treinen moeten doen. En we zijn geïnteresseerd in andere zaken. Wat voor de NS belangrijk is, is dat een trein geautomatiseerd door een druk gebied kan rijden."

Als de zelfrijdende trein er definitief komt, wordt het beroep van machinist niet meteen overbodig, maar zal het wel veranderen. Niet alle machinisten zullen gelukkig zijn met de nieuwe ontwikkelingen.

"Maar we horen ook positieve geluiden", zegt Kroeze. "We merken dat heel veel machinisten geïnteresseerd zijn. Het is een beetje aan een automobilist vragen hoe het is om in een zelfrijdende auto te rijden. Het is voor het vak leuk om te zien hoe die technologie zich ontwikkelt."

De komende maanden kijkt de NS onder meer hoe de autonome treinen reageren op ander treinverkeer en wat ze doen bij gladde sporen. Het zal naar verwachting nog jaren duren voor de zelfrijdende treinen meedraaien in de dienstregeling.

Eerder deed ProRail al een test met een zelfrijdende locomotief: