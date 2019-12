Zes doden bij urenlang vuurgevecht in Jersey City

Bij een vuurgevecht tussen twee mannen en de politie zijn in de Amerikaanse stad Jersey City, vlak bij New York, zes mensen om het leven gekomen. Het begon ermee dat de twee een agent doodschoten in de buurt van een begraafplaats.

De politieman had zich ingezet in de strijd tegen illegale wapens. Mogelijk was hij bezig een moord te onderzoeken die met zo'n wapen was gepleegd.

Na de dood van de agent verschansten de twee mannen zich in een Joodse supermarkt in de buurt, waarna een hevige schotenwisseling volgde die een groot deel van de middag duurde. Uiteindelijk kwamen de twee schutters om het leven en drie mensen die toevallig in de supermarkt waren. Volgens de politie zijn zij door de schutters gedood.

Onduidelijk is waarom de mannen juist in de Joodse supermarkt hun toevlucht zochten. De autoriteiten gaan er niet van uit dat ze die bewust opzochten of een terroristisch motief hadden.

Tijdens het vuurgevecht sloot de politie de buurt hermetisch af. Veel mensen probeerden vanachter het afzetlint te filmen met hun telefoon, waarbij ze af en toe dekking zochten als er een salvo weerklonk.